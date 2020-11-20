Омск, , 11:09 — REGNUM В Омской области вновь выросло число умерших пациентов с коронавирусом.

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Как сообщили ИА REGNUM 20 ноября в областном оперштабе, за сутки в регионе скончались девять человек с диагнозом COVID-19.

За весь период в Омской области умерли 550 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября региональным оперштаб сообщил о смерти восьми пациентов с COVID-19. Всего на сегодняшний день в Омской области выявлено 20 179 носителей коронавируса.

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