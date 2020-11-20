Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии сильный ветер и морозы, которые соответствуют климатической норме середины зимы, сменит новая волна штормового ветра и снегопады. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в Чебоксарах за последние три дня максимальный порыв юго-западного ветра достиг 18 метров в секунду. Вечером 20 ноября ожидается вторая волна сильного ветра, который может разогнаться до 20−22 метров в секунду. В выходные, 21−22 ноября, ветер чуть стихнет, ощущаемая температура сохранится на уровне −10…−15 градусов мороза.

22 ноября начнётся небольшой снег, который будет идти почти неделю. За несколько дней высота снежного покрова в Чебоксарах может вырасти до 10 см.

Синоптик-любитель отмечает, что ветер стихнет 25 ноября — после того, как 23 и 24 ноября на Чувашию обрушатся метели.

По предварительным данным, в ближайшие десять дней в Чувашии будет чуть теплее нормы.

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