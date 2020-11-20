Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 372 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — «рекордный» за всю пандемию COVID-19 в области. Предыдущий пик был зарегистрирован 19 ноября (369 носителей).

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (136 случаев), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Серова, Сосьвы, Тавдинского, Тулугымского, Туринского и Шалинского городских округов.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 42 460 человек, у которых выявляли коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выдадут воспитателям детских садов лицевые экраны для защиты от COVID-19.

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