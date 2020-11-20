Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону в первых числах декабря будет развёрнуто ещё 200 коек для пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационаром лечении. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передаёт ИА REGNUM.

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Госпиталь будет развёрнут на базе ФГБУЗ «Южный oкружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (больница водников). Как сообщил и. о. министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат, в лечебном учреждении ведётся формирование шлюзов кислородной разводки. На это в регион был направлен транш в размере 40 млн рублей.

В настоящее время загруженность коечного фонда в Ростовской области не превышает 60%.