Алма-Ата, Казахстан, , 11:01 — REGNUM Житель Алма-Аты получил пожизненное заключение за убийство десяти человек, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Алма-Аты.

Мужчина получил пожизненный срок еще в 2013 году. Его признали виновным в убийстве восьми человек. Позднее выяснилось, что преступник причастен еще к двум убийствам.

По данным следствия, в 2001 году осужденный вошел в доверие к двум женщинам для того, чтобы завладеть квартирами. Он пригласил их в арендованный дом, где в сговоре с другими лицами произошло убийство.

Преступники завладели правоустанавливающими документами и по поддельной доверенности продали квартиры. Присяжные признали вину злоумышленника в убийстве двух и более лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений.