Ясный, Оренбургская область, , 11:01 — REGNUM В Ясненском городском округе Оренбургской области к ответственности привлекли директора школы, в которой в начале сентября произошло частичное обрушение потолочного покрытия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что летом 2020 года в одном школьном корпусе выполнен капремонт на более чем 100 млн рублей. Подрядчик в срок выполнил свои обязательства, но приемка работ и проверка их качества проведены не были.

Несмотря на то, что приемочная комиссия не приняла здание к новому учебному году, директор школы своим приказом задействовала его в образовательном процессе. 3 сентября в здании частично обрушился подвесной потолок. Обошлось без пострадавших. Прокуратора считает ЧП следствием отсутствия должного контроля за ходом работ.

Прокуратура района в целях устранения нарушений законодательства и создания безопасных условий для школьников внесла представление в адрес начальника территориального отдела образования. По результатам его рассмотрения директору школы объявлено замечание.

В настоящее время целостность подвесного потолка восстановлена. Здание после ремонта официально принято в эксплуатацию.