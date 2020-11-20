Кемерово, 20 ноября 2020, 10:59 — REGNUM Новый обсерватор для заражённых коронавирусной инфекцией появится в Кемеровской области. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.
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«Дополнительный обсерватор открывается на базе «Сибирской сказки». Это детское оздоровительное учреждение в Новокузнецком районе», — цитирует «Сибдепо» Зеленину.
Уточняется, что этот обсерватор откроется для нужд горнолыжного курорта.
Ранее и сообщало, что кузбасский «Шерегеш» открыл горнолыжный сезон.