Кемерово, , 10:59 — REGNUM Новый обсерватор для заражённых коронавирусной инфекцией появится в Кемеровской области. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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«Дополнительный обсерватор открывается на базе «Сибирской сказки». Это детское оздоровительное учреждение в Новокузнецком районе», — цитирует «Сибдепо» Зеленину.

Уточняется, что этот обсерватор откроется для нужд горнолыжного курорта.

Ранее и сообщало, что кузбасский «Шерегеш» открыл горнолыжный сезон.