Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Вакцину против коронавируса уже в конце декабря начнут получать самые уязвимые категории американских граждан. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил 19 ноября, выступая перед журналистами в Белом доме.

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Сейчас власти с удвоенной силой должны принимать меры в области здравоохранения, отметил он. Помощь уже в пути, в конце декабря начнётся вакцинация категорий населения, которым отдан наибольший приоритет в условиях распространения инфекции.

По словам Фаучи, вакцина эффективна и безопасна. Препараты создавались быстро, но скорость работы не повлияла на добросовестность научных специалистов.

«Она стала отражением невероятных научных прорывов в сфере создания этих типов вакцин», — подчеркнул он и отметил, что ранее на разработку таких препаратов уходило несколько лет.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что одна из создаваемых вакцин будет скоро одобрена. К апрелю 2021 года вакцину сделают доступной для всего населения.

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