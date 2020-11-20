Уфа, , 11:01 — REGNUM Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в Башкирии скончались 73 пациента в COVID-19. За минувшие сутки выявлено 124 случая заражения коронавирусом, а всего в республике было выявлено 12 933 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 326 человек, в том числе 51 человек в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 368 пациентов, а 1166 человек лечатся дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 ноября в республике было выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. При этом 32 пациента с COVID-19 находились в тяжелом состоянии, а 11 пациентов были подключены к ИВЛ.

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