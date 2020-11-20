Черкесск, , 10:55 — REGNUM Власти города Черкесска намерены провести работы по реконструкции центрального сквера. Высказать свое мнение о необходимых преобразованиях в парке попросили жителей и гостей столицы Карачаево-Черкесии.

«Призываю всех жителей и гостей города высказаться: каким вы хотите видеть центральный сквер Черкесска. Оставляйте комментарии, делитесь своими идеями, удачными примерами, которые вам довелось видеть в поездках, вносите предложения и пожелания», — обратился с призывом к гражданам мэр столицы Алексей Баскаев.

Он отметил, что ранее с учетом мнения жителей города была проведена реконструкция парка Победы — бывшего парка «Юность». Практика опроса оказалась полезной, поэтому власти и обращаются к горожанам с просьбой дать предложения по реконструкции центрального сквера, который является сердцем города и одним из любимых мест отдыха жителей Черкесска.

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