Невинномысск, Ставропольский край, , 10:58 — REGNUM Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Невинномысску (Ставропольский край) Ефим Мироненко признан виновным в покушении на мошенничество. Экс-полицейский приговорен к условному сроку, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Уголовное дело было возбуждено в середине июля текущего года. По данным следствия, Мироненко предложил жителю Невинномысска, в отношении которого проводилась проверка по сообщению о мошенничестве, уйти от уголовной ответственности за 2 млн рублей. Эти деньги он якобы собирался передать сотрудникам правоохранительных органов.

Однако полицейский ввел потерпевшего в заблуждение, поскольку не мог решить этот вопрос, а деньги планировал похитить. Потерпевший сообщил о вымогательстве в краевое управление ФСБ. Позже обвиняемый получил требуемую сумму, после чего был задержан оперативниками.

Суд приговорил Мироненко к трем годам лишения свободы условно. Осужденный также должен выплатить в доход государства штраф в размере 300 тыс. рублей.

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