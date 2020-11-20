Белград, , 10:53 — REGNUM Ушёл из жизни патриарх Сербской православной церкви Ириней, об этом 20 ноября написал в своем Instagram президент Сербии Александр Вучич.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Для меня было честью узнать Вас. Такие люди, как Вы, никогда не уходят», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Ириней находится на лечении в военном госпитале «Карабурма» с 5 ноября после получения положительного результата теста на коронавирус. Накануне, 19 ноября, его состояния здоровья ухудшилось.

Читайте также: Заражённому коронавирусом патриарху Сербской православной церкви стало хуже