Казань, , 11:02 — REGNUM В Татарии по информации на 10 ноября организован отдых 113 028 детей, в том числе 4 665 человек, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из общего числа 54 475 несовершеннолетних отдохнули в стационарных лагерях, 4 406 детей — в санаториях, в лагерях дневного пребывания — 54 147 человек. Об этом 20 ноября сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

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С учетом ограничений по профилактике COVID-19 в число ребят приоритетных категорий вошли дети сотрудников больниц, госпиталей и поликлиник — 450 человек. Программа отдыха и оздоровления детей и молодежи в республике в целом, несмотря на сложности, прошла на достойном уровне. Уже сейчас необходимо начать работу по организации отдыха детей в 2021 году, отметил глава министерства.

ИА REGNUM напоминает, во время летнего отдыха в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции все лагеря и операторы питания в Татарии прошли внеплановые проверки.

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