Курган, , 10:51 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 103 новых случая заражения коронавирусом. Из них 46 выявлены в Кургане, сообщает 20 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 101 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 20 ноября выявлено 7187 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 20 ноября от коронавируса излечились 7187 человек, 109 пациентов с COVID-19 скончались.

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