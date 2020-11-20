Токио, , 10:50 — REGNUM Стримеру с ником Distortion2 удалось открыть таинственную дверь в ремейке игры Demon's Souls. Об этом он сообщил на своём YouTube-канале 19 ноября.

Как оказалось, для открытия двери нужно собрать 26 глиняных монет и отдать их Вороне Спаркли. В обмен она даст персонажу игрока нужный ключ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты Demon's Souls обнаружили в ремейке любимой игры таинственную дверь, который не было в оригинале. За ней был скрыт дворик с балконом и некий артефакт.

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