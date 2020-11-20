Брянск, , 10:51 — REGNUM В Брянской области 20 ноября выявили ещё 139 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 337 пациентов, скончались трое.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 15 930 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 12 193 человек. Зарегистрировано 108 летальных исходов.

За сутки лаборатории проверили 2746 тесов, всего проведено 278 тыс. 520 исследований.