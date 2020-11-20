Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Стоимость вакцины от коронавируса фармацевтической компании Janssen не превысит $10. Об этом заявил заместитель главы исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато, сообщает агентство EFE.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

По его словам, вакцина появится в 2021 году. «Мы постараемся обеспечить доступность вакцины на всех территориях», — сказал Дуато. Третий этап испытания вакцины пройдет в Испании и еще восьми странах. В исследовании примут участие 30 тыс. добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Зеландия заключила с фармацевтической компанией Johnson & Johnson соглашение о покупке пяти миллионов доз вакцин против коронавируса.

Ранее в компании Johnson & Johnson заявили, что к концу 2021 года планируют произвести более 1 млрд доз вакцин против COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая Зеландия закупит пять млн доз вакцины Johnson & Johnson