Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM Детским садам Свердловской области передадут лицевые экраны для профилактики COVID-19. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Чиновник подтвердил, что индивидуальные защитные экраны выдадут не только учителям школ, но и воспитателям детсадов.

«Выделено порядка 10 млн рублей из бюджета, закупка прошла», — написал Куйвашев.

В настоящее время детские сады региона работают в полноценном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в такси и общепите Свердловской области поручили поставить защитные перегородки от COVID-19.

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