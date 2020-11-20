Омск, , 10:45 — REGNUM По состоянию на 20 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 20 179 человек. За последние сутки в регионе подтверждено 233 случая заражения, сообщили ИА REGNUM в областном минздраве.

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Количество выздоровевших увеличилось на 133 человека. Всего в регионе выздоровел 13 731 человек.

Исследования на COVID-19 проводятся в девяти омских лабораториях. Всего проведено 720 997 исследований, в том числе 4188 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Омской области выявили 235 случаев заражения коронавирусом.

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