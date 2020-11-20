Роквилл, США, , 10:43 — REGNUM Игра Doom Eternal выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch только в цифровом формате. Об этом 19 ноября сообщило издание IGN.

Из-за этого издателю пришлось отменить предзаказы игры — её не стали выпускать на картриджах. Дата релиза Doom Eternal «в цифре» всё ещё неизвестна.

Напомним, Doom Eternal — это популярный шутер от первого лица, разработанный студией id Software. Его релиз состоялся в марте 2020 года.

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