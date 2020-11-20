Москва, , 10:43 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса окажет значимое влияние на ход пандемии, заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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"Вакцинация большей части населения приведёт к значимому снижению заболеваемости», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

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