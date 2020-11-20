Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Появление вакцины от коронавируса не отменит ношение защитных масок. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в опубликованном 19 ноября интервью газете The New York Times.

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Отвечая на вопрос о том, когда можно будет отказаться от масок, Фаучи отметил, что в ближайшее время этого не случится. Постепенный отказ от защитных мер начнётся, по его оценкам, не раньше третьего или четвёртого квартала 2021 года.

«Я считаю, что даже при наличии вакцины некоторые меры по защите здоровья населения останутся в силе еще на ощутимый промежуток времени», — сказал инфекционист.

Маски нужно носить повсеместно. Хорошо бы добиться введения масочного режима на местном уровне, либо придётся рассматривать введение такой меры на общенациональном уровне в США, добавил он.

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