Курск, , 10:38 — REGNUM В Курской области пациентам с COVID-19, которые находятся на домашнем амбулаторном лечении, начали выдавать бесплатные лекарства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Курская область получила из федерального бюджета на закупку медикаментов 41 миллион рублей. Схему лечения определяет врач, а пациент получает упаковку с препаратами, со схемой лечения, телефоном врача и call-центра поликлиники, к которой он прикреплен. 19 ноября лекарства получили первые 70 пациентов.

«Весь перечень необходимых лекарственных препаратов для амбулаторных больных есть в наличии, поставки еще продолжатся. Передавать сведения о пациентах в Курске, которым выписаны бесплатные лекарства, медработники будут в поликлинику №1. Медучреждение в свою очередь направит все данные в «Курскую фармацию», где провизоры и волонтеры сформируют пакеты с препаратами по утвержденным схемам лечения. Доставлять лекарства пациентам на дом станут волонтеры. Районные больницы будут передавать сведения напрямую в «Курскую фармацию», — рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

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