Курск, 20 ноября 2020, 10:38 — REGNUM В Курской области пациентам с COVID-19, которые находятся на домашнем амбулаторном лечении, начали выдавать бесплатные лекарства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Курская область получила из федерального бюджета на закупку медикаментов 41 миллион рублей. Схему лечения определяет врач, а пациент получает упаковку с препаратами, со схемой лечения, телефоном врача и call-центра поликлиники, к которой он прикреплен. 19 ноября лекарства получили первые 70 пациентов.
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