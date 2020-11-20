Махачкала, , 10:38 — REGNUM Государственный инспектор в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ задержан в Дагестане по подозрению в вымогательстве взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, 8 сентября 2020 года в акватории Каспийского моря недалеко от села Брянск Кизлярского района госинспектор осмотрел моторное судно и выявил нарушения правил рыболовства. Он потребовал от 37-летнего владельца судна передать ему 50 тыс. рублей за то, чтобы не производить задержание транспортного средства и не привлекать его к ответственности.

В случае невыполнения требований подозреваемый пригрозил мужчине искусственно создать и задокументировать факт незаконной добычи рыбы осетровых видов. Потерпевший согласился дать взятку, однако вскоре обратился с заявлением в правоохранительные органы. В конце сентября подозреваемый получил требуемую сумму, после чего был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.