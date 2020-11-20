Ирвайн, США, , 10:35 — REGNUM На YouTube-канале игры World of Warcraft 19 ноября вышло «Руководство по выживанию в Shadowlands». В нём разработчики рассказали об особенностях будущего дополнения.

В ролике команда Blizzard рассказывает о нововведениях Shadowlands: локациях, ковенантах и башне Торгаст. Напомним, релиз дополнения состоится уже 24 ноября 2020 года.

По сюжету Shadowlands, персонажи игроков отправятся в загробный мир, чтобы спасти лидеров своих фракций. В финале дополнения им придётся сразиться с Сильваной Ветрокрылой.

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