Челябинск, , 10:35 — REGNUM Пятилетняя девочка ушла из квартиры в Челябинске в тот момент, когда её отец был на работе, а мать — на прогулке с остальными детьми. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По факту пропажи ребёнка следственное управление проводит проверку, которую и. о. руководителя подразделения Степан Шульга держит на контроле. По предварительным данным, в отношении ребёнка не совершалось противоправных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала вечером 19 ноября. А утром 20-го оказалось, что её приютила соседка, которая пожалела потерявшуюся.

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