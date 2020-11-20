Уфа, , 10:42 — REGNUM Следы бродящего по лесу медведя обнаружили в национальном парке в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба нацпарка «Башкирия».

По сообщению пресс-службы парка, следы медведя были обнаружены на горе Таллы в Нугуше, который ходил по лесу примерно 17−18 ноября. При этом сотрудники парка не могут точно сказать, почему косолапый до сих пор не спит: ведь остальные медведи уже спять в берлогах. В других местах следов обнаружено не было.

Отмечается, что медведи залегают в спячку при установлении стабильной минусовой температуры воздуха, когда земля покрывается снегом, а водоемы заковывает лед. Медведи уединяются в берлогах в конце октября — начале ноября и остаются там до марта, апреля.

Специалисты отмечают, что сбой в этом режиме может произойти из-за особенностей аппетита животных: некоторые из них до последнего ищут пищу. При этом, очень опасен медведь-шатун, не накопивший достаточно жира, который продолжает искать пропитание всю зиму из-за раны или болезни. Встреча с ним может привести к трагическим последствиям.

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