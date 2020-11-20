Казань, , 10:32 — REGNUM На 74-ом году жизни скончался 20 ноября митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе митрополии РТ.

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«20 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан», — говорится в некрологе.

Митрополит Феофан родился в рабочей семье 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области. С 1969 по 1970 годы он нес послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедеона. В 1970 году поступил во второй класс Московской духовной семинарии. В 1973 г. — принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры. С 1984 — 1987 годы нес послушание секретаря экзархата Центральной и Южной Америки. В сан архиепископа его возвели 25 февраля 2008 года. Митрополитом стал 1 августа 2012 года. С июля 2015 года был назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии.

Митрополит Феофан имел церковные и светские награды.

Глава Татарии Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита и распорядился провести необходимую работу по организации его похорон.

ИА REGNUM напоминает, митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) 30 октября скончался в клиническом центре Черногории, где он проходил лечение от COVID-19.

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