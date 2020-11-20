Токио, , 10:30 — REGNUM В сети появился новый трейлер экранизации игры Monster Hunter. Его опубликовали 19 ноября на YouTube-канале издания IGN.

В ролике показали новые фрагменты из фильма: сражения с монстрами, тренировки главных героев и несколько комедийных моментов. Помимо этого, в конце трейлера также появились палико — разумные прямоходящие коты из игры Monster Hunter.

Напомним, премьера фильма Monster Hunter состоится 14 января 2021 года. Главные роли в картине исполнили Мила Йовович и Тони Джаа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Золотой путь»: в игре Borderlands 3 стартовало новое мини-событие

Читайте развитие сюжета: «Руководство по выживанию»: Blizzard рассказала об особенностях Shadowlands