Петрозаводск, , 10:46 — REGNUM В Республике Карелия подтверждены еще два летальных исхода от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Продолжается и суточный рост числа новых инфицированных.

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Как сообщил 20 ноября глава региона Артур Парфенчиков, в госпитале для ветеранов войн скончались петрозаводчанка, 1950 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице — также жительница Петрозаводска, 1927 года рождения. Таким образом в регионе с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 80 человек.

«С начала пандемии умерли 80 человек. Смертность от COVID — 19 в республике составляет 13 случаев на 100 тысяч населения. В среднем по России этот показатель составляет 23,8 случая на 100 тысяч населения», — отметил он.

В Карелии продолжает наблюдаться рост числа новых зараженных — за сутки выявлено 359 человек, что на 16 человек больше, чем днем ранее, в том числе 49 детей. Из новых инфицированных заболели ковидом 292 человека.

В числе новых носителей 231 человек выявлен в Петрозаводске, а также новые случаи произошли в Кондопожском районе (19), в Кемском районе (18), в Костомукше (16), в Пудожском районе (14), в Сегежском районе (13).

«В стационарах находятся 653 человека, из них в состоянии средней тяжести — 598 (+67 за сутки), тяжелых — 41, на ИВЛ — 14», — отметил Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились 11 769 человек, из которых 6037 человек выписаны, в том числе 523 за сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2305 человек, в том числе 36 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 89 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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