Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбурге в отношении сотрудника Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» возбуждено новое уголовное дело. Чиновника подозревают в покушении на вымогательство взятки должностным лицом, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, сотрудник УКСа потребовал от руководителя коммерческой компании 15% от первоначальной цены муниципального контракта на выполнение частичного ремонта ДК «Заря». Общая стоимость контракта составляла 900 тыс. рублей, чиновник желал получить 135 тысяч рублей. В противном случаев он грозился созданием препятствий в получении оплаты по контракту за выполненные работы путем уклонения от визирования им по надуманным и необоснованным причинам актов приемки.

По данным следственных органов. ранее в отношении этого должностного лица были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки»), части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), части 2 статьи 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба»).

В рамках расследования установлены представители четырех компаний, у которых чиновник вымогал взятки. Общая сумма полученным им преступным путем денежных средств превысила 1,2 млн рублей. В настоящее время имущество и денежные счета чиновника арестованы.