Будапешт, , 10:28 — REGNUM Европейский союз должен ответить на вызов, который Брюсселю бросают Польша и особенно Венгрия, не желающие придерживаться ценностей ЕС, пишет финансист и филантроп Джордж Сорос в статье, вышедшей 18 ноября в Project Syndicate.

«Венгрия и Польша наложили вето на семилетний проект бюджет Европейского Союза в размере €1,15 трлн ($1,4 трлн) и на проект Европейского фонда восстановления, достигающего €750 млрд. Хотя эти две страны являются крупнейшими бенефициарами этого бюджета, их правительства категорически против зависимости выделения этих стран от соблюдения принципа верховенства закона, которое включил ЕС по указанию Европейского парламента. Они знают, что грубо нарушают закон, и не хотят расплачиваться за это», — пишет Сорос.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и, в меньшей степени, фактический правитель Польши Ярослав Качиньский, выступают не собственно против такой абстрактной концепции, как верховенство закона. Для них верховенство закона представляет собой практический предел их «личной и политической коррупции», поэтому применение права вето было отчаянной авантюрой двух серийных нарушителей.

Тем не менее, отмечает Сорос, есть способ обойти вето Варшавы и Будапешта: принятое недавно условие, по которому финансирование ЕС можно получать исключительно при соблюдении принципа верховенства закона. Иными словами, из нового бюджета Евросоюза ни Венгрия, ни Польша не получат никаких выплат как раз потому, что они не соблюдают этот принцип.

«Я убежденный сторонник ЕС как модели открытого общества, построенного на верховенстве закона. Поскольку я по происхождению венгерский еврей, меня особенно беспокоит ситуация в Венгрии, где я занимаюсь благотворительностью более 30 лет», — подчеркнул финансист.

По его словам, Орбан построил в Венгрии тщательно продуманную клептократическую систему, чтобы «грабить страну». Сегодня венгерский лидер, который «поспособствовал обогащению своих семьи и друзей», сейчас использует новую волну COVID-19, чтобы внести поправки в Конституцию Венгрии и закон о выборах и закрепиться на посту пожизненного премьер-министра конституционным путем.

«Это трагедия для венгерского народа», — считает Сорос, который указал на то, что Орбан «перевел огромные суммы государственных денег в ряд частных фондов, которые косвенно контролирует».

Оппозиционные партии Венгрии отважно пытаются бросить вызов Орбану, сформировав общий список кандидатов на всеобщих выборах 2022 года. Но их шансы, отмечает Сорос, на успех ограничены, потому что Орбан может изменить правила в кратчайшие сроки, как он уже делал несколько раз раньше. На руку Орбану играет и пандемия, в ходе которой он планирует внести последние изменения в закон о выборах. В условиях распространения опасного патогена в Будапеште действует комендантский час, а солдаты патрулируют улицы.

Более того, Орбан практически полностью контролирует сельскую местность, где проживает большинство населения. Он контролирует информацию, которую они получают, и голосование во многих селах проходит не тайным образом: у оппозиции практически нет возможности победить.

«Помочь может только ЕС. Фонды ЕС, например, следует направлять в местные органы власти, где в Венгрии все еще существует функционирующая демократия, в отличие от федерального уровня», — призывает Сорос.

«ЕС не может позволить себе идти на компромисс в отношении положений о верховенстве закона. От того, как он отреагирует на вызов, брошенный Орбаном и Качиньским, будет зависеть, выживет ли он как открытое общество, верное ценностям, на которых оно было основано», — заключил финансист.

Напомним, в 2018 году парламент Венгрии принял в рамках кампании против неправительственных организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджом Соросом антимиграционный пакет законов, который получил название «Стоп Сорос». По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, финансист Сорос стремится «затопить» Европу беженцами и тем самым лишить ее «христианской и национальной идентичности».