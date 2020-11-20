Будапешт, 20 ноября 2020, 10:28 — REGNUM Европейский союз должен ответить на вызов, который Брюсселю бросают Польша и особенно Венгрия, не желающие придерживаться ценностей ЕС, пишет финансист и филантроп Джордж Сорос в статье, вышедшей 18 ноября в Project Syndicate.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и, в меньшей степени, фактический правитель Польши Ярослав Качиньский, выступают не собственно против такой абстрактной концепции, как верховенство закона. Для них верховенство закона представляет собой практический предел их «личной и политической коррупции», поэтому применение права вето было отчаянной авантюрой двух серийных нарушителей.
Тем не менее, отмечает Сорос, есть способ обойти вето Варшавы и Будапешта: принятое недавно условие, по которому финансирование ЕС можно получать исключительно при соблюдении принципа верховенства закона. Иными словами, из нового бюджета Евросоюза ни Венгрия, ни Польша не получат никаких выплат как раз потому, что они не соблюдают этот принцип.
По его словам, Орбан построил в Венгрии тщательно продуманную клептократическую систему, чтобы «грабить страну». Сегодня венгерский лидер, который «поспособствовал обогащению своих семьи и друзей», сейчас использует новую волну COVID-19, чтобы внести поправки в Конституцию Венгрии и закон о выборах и закрепиться на посту пожизненного премьер-министра конституционным путем.
Оппозиционные партии Венгрии отважно пытаются бросить вызов Орбану, сформировав общий список кандидатов на всеобщих выборах 2022 года. Но их шансы, отмечает Сорос, на успех ограничены, потому что Орбан может изменить правила в кратчайшие сроки, как он уже делал несколько раз раньше. На руку Орбану играет и пандемия, в ходе которой он планирует внести последние изменения в закон о выборах. В условиях распространения опасного патогена в Будапеште действует комендантский час, а солдаты патрулируют улицы.
Более того, Орбан практически полностью контролирует сельскую местность, где проживает большинство населения. Он контролирует информацию, которую они получают, и голосование во многих селах проходит не тайным образом: у оппозиции практически нет возможности победить.
Напомним, в 2018 году парламент Венгрии принял в рамках кампании против неправительственных организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджом Соросом антимиграционный пакет законов, который получил название «Стоп Сорос». По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, финансист Сорос стремится «затопить» Европу беженцами и тем самым лишить ее «христианской и национальной идентичности».