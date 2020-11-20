Тбилиси, , 10:28 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3768 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем для страны. Эту информацию 20 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 96 860 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 77 932 победили инфекцию, в том числе 4055 — за последние сутки, что также является рекордным показателем.

За время пандемии в Грузии умерли 894 человека с диагнозом COVID-19, из них 41 — в течение последних суток. В стационаре лечат 5879 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3411. На карантин поместили 2226 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки было выявлено 3697 носителей SARS-CoV-2, а 2409 ранее заразившихся коронавирусом медики признали здоровыми.

Стоит отметить, что ранее члены неправительственной организации (НПО) «Ассоциация клиник Грузии» выступили с критикой действий министерства здравоохранения страны в рамках противодействия распространению коронавируса и лечению пациентов с COVID-19. В НПО потребовали отставки главы минздрава Екатерины Тикарадзе.

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