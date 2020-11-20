Стокгольм, , 10:29 — REGNUM Невозможность близких родственников простится с умершим на похоронах является необоснованным следствием запрета на проведение публичных собраний в Швеции с участием более восьми человек. В худшем случае даже супруга и дети не смогут проводить любимого человека в последний путь, что, конечно же, совершенно недопустимо. Об этом в своей статье написала журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

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«Я получила электронное письмо от женщины, потерявшей мать в прошлую субботу (14 ноября — прим. ИА REGNUM). С учетом правил, ограничивающих число участников массовых мероприятий и публичных собраний до восьми человек, ее отец, она сама и трое ее братьев и сестер не смогут присутствовать на похоронах. Как это все ужасно. Внуков, братьев, сестер и друзей матери тоже не пустили», — написала Меллин.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе правительство Швеции приняло решение о запрете проведение массовых мероприятий и публичных собраний, численность участников которых превышает восемь человек. Однако данное ограничение, вступающее в силу 24 ноября, затронет проведение похорон, которые также подпадают под определение «публичное собрание». Церковь Швеции уже попросила власти увеличить предельное число собравшихся на похоронах до 20 человек.

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