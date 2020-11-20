Нальчик, , 10:23 — REGNUM В городе Чегеме в Кабардино-Балкарии выявлен факт хищения денежных средств в сумме 9 млн рублей, внесенных в качестве абонентской платы за водоснабжение. Используя свое служебное положение, деньги похитили должностные лица муниципального водоканала. По данному факту возбуждено уголовное дело о растрате, сообщили 20 ноября в персс-службе МВД по региону.

«Директор и бухгалтер-кассир предприятия, используя служебное положение, присвоили денежные средства в размере более 9 миллионов рублей, полученные от абонентов в качестве оплаты за водоснабжение, подключение к сети водоснабжения и эксплуатацию систем канализации», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Идет выяснение всех обстоятельств хищения и установление причастных к нему других должностных лиц.

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