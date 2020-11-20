Фриско, США, , 10:22 — REGNUM В игре Borderlands 3 стартует мини-событие под названием «Золотой путь». Об этом 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщают в компании «СофтКлаб».

События продлится с 19 ноября по 3 декабря 2020 года. В рамках его проведения геймеры смогут получать легендарные награды за прохождение определённых миссий сюжетной кампании.

Напомним, Borderlands 3 — это «ролевой шутер» с видом от первого лица, разработанный студией Gearbox. Его релиз состоялся в сентябре 2019 года.

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