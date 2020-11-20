Москва, , 10:22 — REGNUM Свыше 470 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 ноября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«По состоянию на 18.11.2020 под (медицинским) контролем остается (из-за подозрения на коронавирус) 470 831 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 71 249 997, из которых 596 тыс. были сделаны за истекшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 17 ноября под медицинским наблюдением в России находилось 468 746 человек.