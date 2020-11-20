Пермь, , 10:19 — REGNUM Заслуженный художник России, экс-глава пермского отделения Союза художников Равиль Исмагилов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 20 ноября сообщает министерство культуры Пермского края на своей странице в соцсети Facebook.

«Невосполнимая утрата: 19 ноября на 81-м году ушёл из жизни Равиль Барилович Исмагилов — заслуженный художник России, председатель пермского отделения Союза художников России в 2004—2019 годах, генеральный директор пермского Дома художника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что покойный обладал многогранным талантом и смог проявить себя не только в живописи и рисунке, а также в скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне интерьеров.

Отметим, Равиль Исмагилов родился 28 октября 1940 года в Перми. В 1960 году окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта, затем учился в студии А. М. Дёмина, которая работала при государственной художественной галерее Перми. С 1960 по 1962 год учился в Казанском художественном училище, с 1967 по 1972 год — в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной на отделении стекла и керамики. Являлся художником-прикладником, графиком, живописцем, дизайнером интерьеров.