Стокгольм, , 10:22 — REGNUM В настоящее время коронавирусная инфекция стремительно распространяется по всей Швеции, устанавливая новые антирекорды. Представители Агентства общественного здравоохранения страны уже объявили, что местные карантинные требования будут ужесточены в лене Емтланд.

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Таким образом, в Швеции не осталось ни одного лена, где местные власти во исполнение предписаний Агентства общественного здравоохранения не ужесточили бы существующие санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что 19 ноября число зараженных коронавирусной инфекции составило 201 055 человек. За последние 24 часа от COVID-19 в стране скончались еще 19 человек.

Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции также сообщили, что на прошлой неделе в стране было проведено 254 295 тестов на коронавирус. 12,9% из них оказались положительными.

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