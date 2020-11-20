Ташкент, , 10:14 — REGNUM Представители Узбекистана и Афганистана готовят совместное соглашение о преференциальной торговле, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Этот вопрос обсуждался 19 ноября на встрече главы узбекистанского ведомства Сардора Умурзакова с руководителем администрации президента Афганистана Мухаммадом Шакиром Коргаром.

Собеседники также обсудили проект соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами. Это позволит создать условия для проектов промышленной кооперации между двумя странами.

Стороны также рассмотрели развитие трансграничных транспортных коридоров, запуск автомобильного сообщения и возобновление воздушного сообщения.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и глава МИД Афганистана Абдулазиз Камилов обсудили развитие экономического сотрудничества Афганистана с соседними странами.

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