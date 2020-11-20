Ставрополь, , 10:15 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 20 ноября, приблизилось к 25,5 тыс., сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Накануне в крае инфекцию выявили у 218 человек — это второй по величине суточный прирост с начала пандемии.

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Отметим, что более 200 фактов заражения коронавирусом на Ставрополье фиксируется ежедневно, начиная со 2 ноября. «Рекордное» число инфицированных было выявлено 17 ноября — 220 человек.

За прошедшие сутки на Ставрополье, по данным губернатора, выздоровели 467 пациентов с COVID-19. Всего в регионе к настоящему времени болезнь победили почти 22,7 тыс. человек, или около 89% инфицированных. Скончались в крае 498 носителей COVID-19, четверо из них умерли накануне.