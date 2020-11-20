Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Девятые классы школ Свердловской области в ближайшее время, возможно, вернутся к полноценной учёбе, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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«Рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы», — написал чиновник.

Дистанционный режим для учащихся 6−10 классов действует до 23 ноября 2020 года. Для учащихся 6−8 и 10 классов такой формат, скорее всего, продлят, добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители в Арамили (Свердловская область) выступили против закрытия школ на дистанционный режим.

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