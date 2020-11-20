Москва, , 10:29 — REGNUM Дети могут ощущать тревогу, страдать от расстройства и стресса, когда отовсюду поступает информация о пандемии коронавируса, предупреждает Роспотребнадзор. Рекомендации по общению с детьми в этот период опубликованы 20 ноября пресс-службой ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Специалисты советуют поговорить с ребёнком о новом заболевании, узнать о том, насколько он уже информирован. Если дети маленькие и ещё не знают о пандемии, можно просто напомнить им правила гигиены, «не внушая новых опасений».

Чтобы отвечать на вопросы детей о пандемии, стоит использовать надёжные источники информации, например сайты ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения. Детям также можно объяснить, что не всей информации в сети можно доверять.

Простое поощрение мытья рук — один из лучших способов защиты детей от COVID-19 и других болезней. Также нужно показать им, как прикрываться локтем во время кашля или чихания, и объяснить, что не нужно приближаться к больным людям.

«Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Читайте также: В России спад заболеваемости COVID-19 прогнозируют в конце ноября