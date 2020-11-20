Владивосток, , 10:10 — REGNUM Решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за прохождения циклона приняли власти Приморского края. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба краевого правительства.

«В Приморье ввели региональный режим ЧС», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, согласно последним данным, в результате неблагоприятных погодных условий во Владивостоке без отопления и горячего водоснабжения продолжают оставаться свыше 600 домов.

Также в городе насчитывается 205 повреждений электросетей, кроме того, было повреждено около 200 опор и линий электропередачи, которые обеспечивают освещение улиц Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье задействованы все силы и ресурсы для ликвидации последствий разгула стихии, предварительно ущерб от ледяного дождя и ураганного ветра оценивают в 80 млн рублей.