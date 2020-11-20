Москва, , 10:00 — REGNUM Всё население страны удастся привить в течение 2021 года в случае увеличения масштабов производства вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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«Это возможно при значительном увеличении производства вакцины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент специалисты работают над увеличением технологий производства вакцины «ЭпиВакКорона».