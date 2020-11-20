Черкесск, , 10:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2020 году зафиксирован значительный рост рождаемости в столице региона — городе Черкесске. За неполные 11 месяцев число юных горожан выросло на 2050 человек. Такого прибавления город не помнит уже в течение последних тридцати лет.

Представитель ЗАГСа города Черкесска сообщил, что в среднем число новорожденных в год составляло в прежние времена не более 1600, пишет «Интерфакс».

"В этом году, кроме прочего, зафиксирован рекорд в Черкесске — городской ЗАГС уже зарегистрировал 2050 актовых записей о рождении детишек — максимальное за всю историю! Значит, 2050 семей стали счастливее в 2020 году, и это, учитывая, что впереди еще полтора месяца, соответственно, еще ждем прибавления», — написал глава республики Рашид Темрезов в своем Instgram.

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесия и Ингушетия по итогам 2019 года вошли в число немногочисленных субъектов РФ, в которых зафиксирован рост рождаемости.

Читайте также: Рождаемость в России выросла лишь в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Москве