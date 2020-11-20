Кемерово, , 09:57 — REGNUM В Кемеровской области среди первых вакцинированных от коронавируса врачей новых случаев заражения не зафиксировано. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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«Про тот случай, про который мы говорили на прошлом брифинге, мы говорили о том, что иммунитет у заразившегося коронавирусом врача ещё не успел сформироваться, — цитирует «Газета Кемерова» Зеленину. — Потому что это случилось после первого компонента вакцины. Доктор благополучно выздоровел, ходит на работу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале ноября стало известно, что в Кузбассе медицинский работник заразился коронавирусом в течение недели после прививки первой частью двухкомпонентной вакцины от COVID-19.

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