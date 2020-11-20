Пермь, , 09:57 — REGNUM В Перми дополнительно развернуто 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: в клинике РЖД — 60 коек и в Нытвенской центральной больнице — 40, сообщает краевой минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

В регионе для лечения жителей с COVID-19 перепрофилировано в общей сложности 4524 койки в 30 медучреждениях. На сегодняшний день в стационарах лечение получают 3555 пациентов: 2093 человека с коронавирусной инфекцией, остальные — с пневмониями и подозрениями на инфекцию. К аппаратам ИВЛ подключены 125 пациентов с тяжелой формой пневмонии (101 человек с COVID-19, а также 23 — с подозрением на инфекцию и один — с внебольничной пневмонией).

Напомним, с конца марта в Прикамье выявлен 17 431 носитель коронавируса. Выздоровел 12 051 человек, 5353 человека изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье 670 волонтёров помогают бороться с COVID-19