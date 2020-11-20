Варшава, , 09:56 — REGNUM Социологический центр Social Changes провел опрос среди жителей Польши на предмет их отношения к ответственности организаторов массовых уличных протестов за рост распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает Polskie Radio 24.

42% респондентов считают, что организаторы протестов несут ответственность за распространение коронавируса в Польше. Из них 22% ответили «определенно да», а 20% — «скорее да».

Противоположной точки зрения придерживаются 40% опрошенных. 23% из которых выбрали ответ «определенно нет», 17% — «вероятно нет». 18% респондентов не имеют определенного мнения по этому поводу.

Опрос проводился на выборке из 1049 жителей Польши 13−16 ноября 2020 года.

Регулярные массовые акции протеста проводятся в Польше с 22 октября, когда Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. Иногда происходят стычки протестующих с полицейскими. Активисты требуют отменить решение Конституционного суда и борются за легализацию проведения абортов в Польше.