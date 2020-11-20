Ташкент, , 09:56 — REGNUM Основной причиной сбоев электроснабжения потребителей в Узбекистане стало повышенное потребление электроэнергии из-за резкого похолодания, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В министерстве пояснили, что из-за наступившего похолодания выросло потребление электроэнергии. В пиковые часы система электроснабжения не справляется с нагрузкой.

Энергетики вынуждены отключать потребителей, чтобы избежать крупных аварий в системе. Для того чтобы избежать аварии и покрыть пиковые нагрузки, необходимо строительство дополнительных мощностей и повышение эффективности всех элементов системы электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Ташкенте увеличили количество городских автобусов из-за резкого похолодания и гололеда. До конца недели в Ташкенте температура воздуха ожидается от минус семи до нуля градусов в дневное время.

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